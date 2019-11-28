أزمة تُقرب #الهلال و #النصر من الصفقة الأولى

المواطن - محمد سمعه

يراقب ناديا الهلال والنصر، أزمة الجزائري جمال بلعمري مدافع الشباب مع ناديه، أملًا في التحرك في الوقت المناسب للتعاقد مع اللاعب.

وكان جمال بلعمري قد غاب عن مران الليوث بدون عذر قبل مباراة الفيحاء الماضية، وعاد للمشاركة في التمارين الجماعية، قبل أن يعود المدافع الجزائري للغياب مجددًا، حسبما أعلن نادي الشباب.

وفي الفترة الأخيرة، قالت تقارير صحافية: إن جمال بلعمري بات قريبًا من الرحيل عن نادي الشباب؛ مما جعل كبيري الرياض “الهلال والنصر” يتنافسان للتعاقد معه.

وتحدث الإعلامي مازن العسرج عن سبب الأزمة قائلًا: “اللاعب العربي غالبًا ما يرى نفسه أكبر من الفريق .. وهذا سبب ما يحدث بين جمال بلعمري ونادي الشباب خلال الفترة الأخيرة”.

وتابع خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، قائلًا: “خالد البلطان عقلية استثمارية ويتعامل مع اللاعبين بشكل صارم .. قد ما تعطيني أعطيك”.

وعلق الإعلامي حسن القرني على هذه الأزمة قائلًا: “العقد شريعة المتعاقدين وليس من حق أي لاعب أن يطلب زيادة غير ما تم الاتفاق عليه .. والحل لجمال بلعمري أن يأتي للشبابيين بعرض مغرٍ”.

وتابع الإعلامي تركي السالم: “لا أتوقع أن يستمر جمال بلعمري في الشباب حتى يناير القادم”، وأضاف الإعلامي محمد الخميس: “كثرة غياب جمال بلعمري غير مبررة ولا تليق بلاعب محترف .. والواجب علية احترام عقده”.

وفاز جمال بلعمري بلقب كأس أمم إفريقيا مع منتخب الجزائر في يوليو الماضي.