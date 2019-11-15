أزمتان أمام #الاتحاد

المواطن - محمد سمعه

يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد من احتمالية رحيل اللاعب البرازيلي رومارينيو عن صفوف العميد، مع بداية فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكانت الأزمة الأولى هي كشف الناقد الرياضي عبدالعزيز المريسل، عن اهتمام الهلال بضم رومارينيو في فترة الانتقالات الشتوية لتدعيم هجومه.

وجاءت أزمة أخرى للفريق الاتحادي، وهي اهتمام نادي كورينثيانز البرازيلي بالتعاقد مع رومارينيو، خاصة مع اقتراب عقده الحالي مع العميد من نهايته.

يذكر أن رومارينيو يُعتبر اللاعب الأكثر تألقًا حاليًّا مع الاتحاد في ظل تراجع نتائج الفريق الأول، حيث أحرز ستة أهداف بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالإضافة إلى إحرازه لهدفين في شباك الرياض في دور الـ64 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

تحذير لإدارة النادي:

وفي وقت سابق، أظهر المدرب الهولندي هينك تين كات، المدير الفني لنادي الاتحاد، رد فعله لمجلس إدارة النادي، وذلك بعد اهتمام الهلال بضم البرازيلي رومارينيو مهاجم العميد.

وتوجه تين كات بالتحذير إلى إدارة الاتحاد حول ضرورة تجديد التعاقد مع رومارينيو ومنعه من الانتقال للهلال أو إلى أي فريق آخر، خاصة أن رومارينيو يُعد اللاعب الوحيد المتألق بشكل مُلفت مع العميد رغم تراجع نتائج الاتحاد.

المدرب أمله بقاء اللاعب:

يذكر أن تين كات يرغب في بقاء رومارينيو من أجل بناء فريق الاتحاد حوله؛ أملًا في تحسين النتائج خلال الفترة المقبلة.

وكان رومارينيو انضم إلى الاتحاد قادمًا من نادي الجزيرة الإماراتي.