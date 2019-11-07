أسامة هوساوي: يجب على لاعبي #الهلال الحذر من هذا الأمر

المواطن - محمد سمعه

كشف أسامة هوساوي نجم الهلال والمنتخب السعودي السابق عن نصيحته للاعبي أزرق العاصمة، وذلك عند مواجهة نادي أوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا غدًا السبت الموافق التاسع من نوفمبر.

وتحدث أسامة هوساوي لـ برنامج في المرمى قائلًا: أحذر لاعبي الهلال من المرتدات لأن أوراوا يمتاز بهذا الأمر وسيستغل الأخطاء ويبحث عن تسجيل هدف.

وأضاف هوساوي: 60% من اللاعبين الهلاليين المشاركين في نهائي الغد شاركوا في النهائي السابق .. هذا الأمر إيجابي جدًا، لاعبو الشرق الآسيوي أقل مهارات وأكثر انضباطية تكتيكية من لاعبي غرب آسيا.

وتابع هوساوي: مازلت أذكر مباراة الذهاب أمام أوراوا قبل عامين .. كان الهلال الأفضل تعرضنا لظروف منها إصابة إدواردو وعدم توفق عمر خربين في تسجيل الأهداف، ولكن أتمنى التوفيق للهلال فهو يستحق لقب البطولة الآسيوية.

وأكمل هوساوي حديثه قائلًا: كان هناك حاجز نفسي في النهائي السابق، لكن الخبرة الآن وصلت لمراحل كبيرة وهذا سيكون له مردود إيجابي.

وقال مدافع الهلال السابق: الهلال يلعب بطابع هجومي وهذا النهج يخدم الفريق في الدوري المحلي ولكن في آسيا الوضع مختلف، وعلي البليهي واجه ضغطًا كبيرًا وعليه أن يبتعد عن مواقع التواصل الاجتماعي والأشخاص السلبيين .. وأنا أفضل البليهي على الحافظ وجحفلي لأنه مستمر في المشاركة.

واختتم هوساوي حديثه قائلًا: لاعبو الهلال وصلوا إلى مرحلة تساعدهم على تجاوز صيحات الجماهير .. ولا ألوم الجماهير الهلالية لأنها ترغب في تحقيق اللقب الآسيوي.