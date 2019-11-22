أسباب السكري وعلاقته بالسمنة

المواطن - الرياض

نظم عدد من الدور والمراكز والمكاتب التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض برامج تثقيفية عن مرض السكري تزامنا مع اليوم العالمي للسكري تخللها العديد من المحاضرات التوعوية والعروض المرئية.

وشمل البرنامج الذي أقيم في مركز التأهيل الشامل للإناث بالخرج محاضرة عن المرض بالتعاون مع مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بالمحافظة قدمتها الدكتورة سوهندا صالح أخصائية الباطنة بالمستشفى.

فيما تضمن البرنامج الذي أقامته دار التربية الاجتماعية للبنات بالتعاون مع مجمع الملك سعود الطبي، محاضرة ألقتها أخصائية التغذية بالمجمع مريم السعيد تطرقت فيها لعدة محاور أهمها التعايش مع السكري ونمط الحياة الصحي.

في حين اشتمل برنامج دار الرعاية الاجتماعية للمسنات على محاضرة ومشهد تمثيلي بالتعاون مع قسم التمريض بجامعة الأميرة نورة.

واحتوى البرنامج الذي أقامه مكتب مكافحة التسول بالرياض على محاضرة توعوية عن علاقة السكري بالسمنة وأمراض القلب وخطره على جسم الإنسان وأعراض الإصابة به وطرق الوقاية منه ألقتها الدكتورة رانيا السيد، بينما شارك مكتب مكافحة التسول بالخرج بركن توعوي اشتمل على العديد من البورشورات التوعوية بمستشفى النساء والولادة بالمحافظة.

كما نظم مكتب العمل القسم النسائي في محافظة وادي الدواسر بالتعاون مع مركز صحي الخماسين محاضرة عن المرض وأعراضه وطرق الوقاية منه.

وأقام مركز التنمية الاجتماعية بالأفلاج ممثلا بالقسم النسائي وبالتعاون مع مركز الرعاية الأولية بليلى معرضًا توعويًا تحت شعار (العائلة والسكري – احمِ عائلتك) بمشاركة الفرقة الكشفية النسائية في كلية تقنية البنات بالأفلاج، وأقيم المعرض في منتزه السحاب في مدينة ليلى وسط حضور كثيف من الرجال والنساء والأطفال وقد تخلل المعرض عدة برامج كان أبرزها ندوة صحية عن فوائد المشي وممارسة الرياضة وتوعية صحية لمواجهة داء السكري.

واختتمت البرامج بفعالية نظمها مكتب شؤون عمل المرأة بالرياض تحدثت فيها مختصات عن المرض، أعراضه وآثاره وطرق الوقاية منه.