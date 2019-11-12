أسباب تراجع مستوى #التعاون بداية الموسم

المواطن - مروة نبيل

كشف المتحدث الرسمي لنادي التعاون عبدالله اليوسف عن أسباب بداية الفريق الأول لكرة القدم المخيبة للآمال في منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي.

وقال: “ظهور الفريق في بداية الدوري بمستوًى فني منخفض يعود إلى الجدولة التي لم تكن مناسبة بالنسبة لنا وقد تخللها كثير من التوقفات التي بدأت بعد الجولة الأولى، لعبنا مباراة وتوقفنا ما أدى إلى عدم الانسجام، وبالتأكيد حصلت أخطاء”.

وتابع: “حققنا ثلاثة انتصارات متتالية في الدوري، كما تأهلنا إلى دور الـ 32 في كأس خادم الحرمين الشريفين في بداية حملة الدفاع عن اللقب، وبعدها منح الجهاز الفني اللاعبين راحة لمدة خمسة أيام، قبل استئناف التدريبات تأهبًا لمواجهة ضمك في الجولة العاشرة من الدوري السعودي”.

واختتم تصريحاته التي نقلتها صحيفة “الاقتصادية” قائلًا: “طموحنا كبير أن نستمر على المنوال نفسه وقادرون، بعون الله، ثم بجهود الجميع أن نحقق الأهداف المرسومة والمنافسة في بقية الاستحقاقات والبطولات المختلفة التي يشارك فيها الفريق”.

وكان التعاون قد بدأ دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، بالتعادل مع الحزم، والفوز على العدالة، وخسر ضد الهلال والاتحاد، ليحصد 4 نقاط فقط، قبل أن ينتفض ويجمع 12 نقطة من 5 مباريات.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الخامس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 16 نقطة.