المواطن - مروة نبيل

بدأ الأخضر مشواره في بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 24″، بخسارة مباراة السعودية ضد الكويت بثلاثة أهداف مقابل هدف.

أسباب الخسارة:

وتحدث الناقد الرياضي سلطان اللحياني عن أسباب خسارة السعودية ضد الكويت قائلًا: “غياب عناصر مؤثرة حققت دوري أبطال آسيا أحد أهم أسباب خسارة الأخضر من المنتخب الكويتي”.

وتابع خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”، قائلًا: “تشكيلة رينارد لم تكن مناسبة حتى بوجود الغيابات.. الدفاع السعودي كان ضعيفًا جدًّا دون أي رقابة على الهجوم الكويتي”.

واختتم اللحياني تصريحاته بشأن مباراة السعودية ضد الكويت قائلًا: “إعداد المنتخبات في البطولة الخليجية متساوي.. عودة اللاعبين المؤثرين للأخضر ستجعله يصل للنهائي”.

وفي السياق ذاته، قال الناقد الرياضي عادل التويجري: “خسارة الأخضر بسبب غياب لاعبين والإعداد ضعيف.. لقاء السعودية ضد الكويت كان أقرب للملل فنيًّا.. بطولة الخليج فرصة مميزة لاكتشاف اللاعبين من المدرب”.

وأضاف التويجري قائلًا: “لا علاقة لخسارة المنتخب اليوم بوجود 7 أجانب في الدوري.. نتائج تجربة زيادة عدد اللاعبين الأجانب تحتاج لسنوات.. المدرب رينارد لا يزال في البدايات”.

وعلق الناقد الرياضي طارق كيال قائلًا: “لماذا لم يبدأ مدرب المنتخب بلاعبي الهلال؟! مدرب الأخضر رينارد لعب بطريقة جديدة أمام الكويت للتجربة.. لو سجل يحيى الشهري وسلطان الغنام الفرصتين المحققة لاختلفت النتيجة”.

وواصل تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد” بشأن مباراة السعودية ضد الكويت قائلًا: “ضعف الإعداد في الأخضر فني وليس بدنيًّا.. كان يمكن إشراك لاعبي الهلال في لقاء الكويت كتمرين”.