أسباب مشاركة الأخضر في كأس الخليج

المواطن - مروة نبيل

كشف رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل أسباب موافقة مجلس الإدارة على مشاركة المنتخب الوطني الأول في بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 24”.

وقال المسحل: “مشاركتنا في خليجي 24 تعود لعدة أسباب، وهي؛ تجانس اللاعبين مع المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، اللعب مع منتخبات مقاربة لنا فنيًا وتصنيفيًا، والفوز بلقب كأس الخليج والعودة إلى منصات التتويج مرة أخرى”.

وعن تعديل مواعيد المباريات قال المسحل: “وافقت الأندية على خوض دور الـ32 دون لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم وكانت الأندية متفهمة”.

وتابع رئيس اتحاد الكرة خلال تصريحاته لبرنامج في “المرمى”: “ولن يتم تعديل موعد كأس السوبر، والتعديلات المقامة على ما تبقى من الموسم أعلن عنها سابقًا”.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس الخليج يوم 26 من شهر نوفمبر الجاري، في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة 8 منتخبات.

ويتواجد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المجموعة الثانية ببطولة كأس الخليج بجانب منتخبات عمان والكويت والبحرين، وسيبدأ الأخضر مشواره بمواجهة الكويت، يوم 27 نوفمبر، على استاد الدحيل.