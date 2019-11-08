أسباب وفاة ابن أحمد زكي .. وهذه آخر أمنياته

المواطن - أحمد سعيد

أسباب وفاة الفنان المصري الشاب هيثم أحمد زكي، نجل الفنان الكبير الراحل أحمد زكي، كانت مثار الجدل بين من عانوا مرارة الحزن على وفاة الشاب في الـ35 من عمره، ليترقبوا ما تسفر عنه نتائج التحقيقات.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، فإن الفنان الراحل يوم إصابته بالإعياء كان عائدًا من النادي الصحي (الجيم)، ومرهقًا بسبب التمارين، وتعاطيه جرعة زائدة من العقاقير التي تسببت في إعيائه، بينما تحفظ فريق التحقيقات على كاميرات المراقبة بالكمباوند الذي يقيم فيه، وبفحصها تبين أن الفنان الراحل نزل من منزله برفقة أفراد أمن ونقلوه إلى الصيدلية، ثم أعادوه مرة أخرى.

وكان عجيبًا ما ذكره أفراد الأمن من أنهم قالوا للفنان الشاب الراحل: “محتاج أي حاجة تاني؟” فأجاب: محتاج أقعد لوحدي أرتاح، وباتصالهم به في اليوم التالي، للاطمئنان لم يجب على اتصالاتهم، وزاد قلقهم مع حضور خطيبته وخالته، وأكدوا عدم الإجابة على الاتصالات، ليبلغوا الشرطة التي أخطرت النيابة لكسر باب الشقة، ليتم العثور على الجثمان بأرضية الحمام.

يبدو أن أسباب وفاة الفنان بسبب مقويات العضلات، أكدتها تصريحات محمد وطني، مدير أعماله، الذي كشف عن فحوى آخر مكالمة تليفونية بينهما ظهر يوم وفاته، حيث قال “حدثني هيثم يوم وفاته ظهرًا وقال: عندي ليك خبر حلو.. أنا بقيت أروح الجيم وأروح أتغدى وأنام وأقوم بليل ألعب بوكس”.

وكشف مدير أعماله أن الفنان الراحل أبدى رغبته أن يقدم عملًا يلعب من خلاله رياضة البوكس”، فأجابه في المحادثة مازحًا: أنت ناوي تضرب مدينة 6 أكتوبر كلها، مما أثار ضحك الراحل هيثم.

وكان الفنان هيثم أحمد زكي، قد توفي في الساعات الأولى من صباح أمس الخميس، عن عمر يناهز الـ35 عامًا، وأقيمت الجنازة أمس عقب صلاة الظهر من مسجد مصطفى محمود المهندسين.