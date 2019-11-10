أسبريا: جوليانو وثنائي #الهلال الأفضل بالدوري

المواطن - مروة نبيل

كشف مهاجم نادي الشباب، الكولومبي دانيلو أسبريا، عن أفضل لحظاته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مشيدًا في الوقت ذاته بفريق الهلال وإمكانيات لاعبيه.

وقال: “أفضل لحظة لي هنا كانت البقاء في الدوري السعودي للمحترفين مع الفيحاء في الموسم الماضي، الكل يعلم أنني أحب النادي لعبت في صفوفه سنتين وشعرت بالراحة وعشت لحظات جميلة”.

وتابع أسبريا خلال تصريحاته لحساب الدوري السعودي للمحترفين الرسمي، قائلًا: “بذلت جهدًا كبيرًا من أجل ضمان بقاء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في الدوري”.

وأضاف: “أصعب فريق واجهته في الدوري هو الهلال لديه لاعبون رائعون وأذكياء جدًّا، هناك لاعبون مميزون جدًّا في الدوري السعودي للمحترفين، ومنهم ثنائي الزعيم أندريه كاريلو وبافيتيمبي جوميز ونجم النصر جوليانو”.

وواصل مهاجم نادي الشباب تصريحاته قائلًا: “كل اللاعبين هنا لديهم الشغف في اللعب دائمًا ولا يشعرون بالراحة بمجرد البقاء في أنديتهم بل يريدون المزيد من التفوق”.

واستكمل تصريحاته قائلًا: “أحب طريقة لعبي، الركض مع الكرة ومحاولة مراوغة أربعة، خمسة، ستة لاعبين، ومحاولة تسجيل هدف فأشعر بفرحة كبيرة عندما أفعل هذا، والكل يعلم أن هذه طريقة لعبي”.

وأردف: “منذ أول يوم من مجيئي إلى نادي الشباب ساندني الجمهور واحترمني بشكل كبير.. أحب هذا الشيء والشعب السعودي بأكمله، وهناك فرق كبير بين السعودية وكولومبيا، ولكن أشعر بالراحة الكبيرة هنا”.

واختتم أسبريا تصريحاته قائلًا: “آمل أن الجمهور يثق بنا لأننا نثق بأنفسنا منذ أول لحظة بدأ باللعب مع الفريق شعرت بأن لدينا علاقة مميزة، أعتقد أن الجمهور سيساندنا في كل مباراة، وسنقدم موسمًا جيدًا جدًّا”.