أسعار النفط تتراجع مجدداً
لليوم الثاني على التوالي

أسعار النفط تتراجع مجدداً

2019/11/19
الساعة 10:29 صباحًا
- ‎فياقتصاد, حصاد اليوم
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‎وسوم
المواطن - متابعة

تراجعت أسعار النفط الأمريكي لليوم الثاني على التوالي اليوم الثلاثاء في ظل قلق في السوق بسبب التقدم المحدود في محادثات التجارة الصينية الأمريكية بشأن إلغاء رسوم تجارية فضلا عن زيادة المخزونات الأمريكية.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 27 سنتا أو 0.47 بالمئة إلى 56.78 دولار للبرميل بحلول الساعة 0549 بتوقيت جرينتش، ليبتعد أكثر عن أعلى مستوى في ثمانية أسابيع الذي سجله الجمعة الماضية حين تنامت آمال اتفاق تجاري.

ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 20 سنتا أو 0.32 بالمئة إلى 62.24 دولار.

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