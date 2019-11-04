أسعار النفط تواصل الصعود مدعومة بطرح أرامكو وتقارب أمريكي صيني

أسعار النفط تواصل الصعود مدعومة بطرح أرامكو وتقارب أمريكي صيني

2019/11/04
الساعة 5:32 مساءً
- ‎فياقتصاد, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

ارتفعت أسعار النفط قليلًا اليوم الاثنين ووصل برنت إلى أعلى مستوياته في أكثر من شهر بعد دفعة تلقاها في الجلسة السابقة من تنامي التوقعات بإبرام اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين وإعلان طرح شركة أرامكو للاكتتاب في السوق المحلي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يناير 80 سنتًا إلى 62.49 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:03 بتوقيت جرينتش لتمحو الخسائر السابقة وتصل إلى مستويات ذروة لم تسجلها منذ 27 سبتمبر.

كما ارتفعت عقود الخام الأمريكي تسليم ديسمبر كانون الأول 64 سنتًا إلى 56.84 دولار للبرميل.

وقفزت الأسعار نحو دولارين للبرميل يوم الجمعة بعدما قال مسؤولون أمريكيون إن اتفاقا قد يُوقع هذا الشهر.


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