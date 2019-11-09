أسواق الأسهم تترقب الإعلان عن نشرة أرامكو اليوم

المواطن - الرياض

تترقَّب أسواق الأسهم المحلية والعربية والعالمية، الإعلان عن نشرة الإصدار لعملاق النفط “أرامكو”، اليوم السبت، حسبما أعلن عنه رئيس الشركة أمين الناصر، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد قبل أيام.

وتحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاجها المستثمر قبل اتخاذ قراره، بما في ذلك البيانات المالية للشركة ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.

يذكر أن البنوك السعودية استبقت، المشاركة في اكتتاب أرامكو، بتنبيه هام لعملائها الراغبين في المشاركة في هذا الطرح العام الأولي الأكبر في التاريخ.

وطلبت البنوك من العملاء الراغبين هم أو أحد أفراد عائلتهم في الاكتتاب على أسهم أرامكو إلى مراجعة أقرب فرع لتحديث البيانات الخاصة بالأسرة.

وكان مصرف الراجحي نبه في رسائل sms العملاء : عزيزي العميل، في حال كان لديكم تحديث لمعلومات الأسرة بالإضافة آو الحذف لغرض الاكتتابات القادمة، نرجو زيارة أقرب فرع.

وكانت أرامكو قد كشفت عن نيتها في طرح نسبة من أسهمها للاكتتاب العام في السوق المحلي، فيما سيتم الكشف عن تفاصيل نشرة الاكتتاب وسعر الأسهم في وقت لاحق.

وحددت أرامكو قائمة بالبنوك الـ 13 التي سيتم من خلالها الاكتتاب في أرامكو داعية العملاء الذين لا يملكون حسابات نشطة في هذه البنوك إلى مراجعة البنوك المشتركة في الاكتتاب.