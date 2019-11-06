أشرف حكيمي يحرج لاعبي ريال مدريد

المواطن - مروة نبيل

تسبب نجم بوروسيا دورتموند الألماني، المغربي الدولي أشرف حكيمي في إحراج لاعبي ريال مدريد الإسباني، بعد تألقه اللافت في منافسات دوري أبطال أوروبا.

ويلعب أشرف حكيمي في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بوروسيا دورتموند الألماني منذ منافسات الموسم الماضي على سبيل الإعارة من ريال مدريد الإسباني، والتي ستنتهي نهاية الموسم.

ونجح حكيمي في تسجيل 4 أهداف خلال منافسات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، فيما سجل جميع لاعبي ريال مدريد الإسباني 3 أهداف فقط في النسخة الحالية من البطولة القارية.

وخطف أشرف حكيمي الأنظار خلال مباراة بوروسيا دورتموند ضد إنتر ميلان بالأمس، وساهم في تحويل تأخر فريقه بثنائية إلى فوز بثلاثية، بعدما أحرز هدفين في شباك الفريق الإيطالي.

ويحتل بوروسيا دورتموند المركز الثاني في المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط، وبفارق نقطة عن برشلونة المتصدر.