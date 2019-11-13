أصيل أبوبكر : ليلة البدر محطة مهمة

المواطن - الرياض

أبدى الفنان أصيل أبوبكر سعادته بالمشاركة في ليلة البدر ضمن موسم الرياض أمس الثلاثاء.

وقال أصيل أبوبكر في تغريدة له عبر “تويتر”: في الحقيقة أنا سعيد جدًا بمشاركتي في هذه الليلة الغالية على قلبي ليلة البدر، وأنا أعتبرها من المحطات المهمة في مشواري الفني، وإن شاء الله تجمعنا معاكم ليالي أجمل وأجمل.

وانطلقت ليلة البدر أمس لتتخللها أمسية شعرية لمهندس الكلمة، في واجهة الرياض بمشاركة فنان العرب محمد عبده، الذي قدم العديد من الأغنيات من كلمات البدر.

وشارك في الأمسية نخبة من الفنانين، منهم أصيل أبوبكر وعبادي الجوهر وعبدالمجيد عبدالله ونوال الكويتية.

وغنى فنان العرب، الذي جمعه مع البدر أكثر من 30 عملاً فنياً طيلة الأعوام الماضية، عدداً من القصائد التي سجلت نجاحاً في مقدمتها “أبعتذر”.