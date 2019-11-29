أضاف تابعًا فهل ينال دعم حساب المواطن بأثر رجعي؟

المواطن - الرياض

تفاعل حساب المواطن مع استفسار بشأن إضافة تابع عمره 3 سنوات إلى البرنامج، فهل يحصل المستفيد على مبلغ نظير الشهور الماضية بأثر رجعي أم لا؟

وقال حساب المواطن ردًّا على الاستفسار: إنه في حال تم إضافة تابع بعد تاريخ 10 نوفمبر سيتم دراسة حالة أهليته وإبلاغ المستفيد باستيفائه لشروط الأهلية عن طريق الحساب (دراسة الأهلية) ضمن دورة الأهلية لشهر يناير.

ولفت حساب المواطن إلى أنه يتم احتساب مبلغ الدعم بناءً على تاريخ صدور نتيجة الأهلية من غير احتساب الدفعات السابقة.

وكان برنامج حساب المواطن أودع 2.6 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في هذه الدفعة 84% ليتجاوز عددهم الـ12.6 مليون مستفيد وتابع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 11.4 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته 58.2 مليار ريال منها 405 ملايين ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

يأتي هذا فيما تتواصل عمليات التسجيل للدفعة الـ26 استحقاق شهر يناير المقبل.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.