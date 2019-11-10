أطرف مواجهة بين قط وكاميرا مراقبة!

المواطن - متابعة

وصفه كثيرون بأنه الموقف الأطرف حتى الآن لقط في مواجهة كاميرا، حيث أظهرت الكاميرا ردود فعل طريفة ومضحكة للقط الذي استطلع الكاميرا بفضول.

المقطع، بحسب “ديلي ميل”، ملتقط داخل منزل بمدينة “إدواردزفيل” بولاية “إلينوي” الأمريكية، حيث ظهر القط يتفقد كاميرا مراقبة باستغراب شديد.

جاء تصرف القط بعد أن سمع صوت مربيته قادماً من سماعات الكاميرا، التي تعتبر جزءاً من نظام أمني إلكتروني، يتيح للمستخدمين رؤية منزلهم والتفاعل مع أي شخص أو حيوان أليف داخله، عندما يكونون خارج المنزل.

المقطع اكتسب شعبية كبيرة على موقعي “Reddit” و”Live Leaks”، لينضم إلى قائمة طويلة من مقاطع الفيديو التي التقطتها كاميرات المراقبة المنزلية للحيوانات الأليفة، سواء كانت قططاً أو كلاباً أو طيورا، والتي تكون كفيلة غالباً بجذب انتباه عدد كبير من المتابعين على شبكة الإنترنت.