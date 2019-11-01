أفكار رازفان لا تُناسب #الهلال

المواطن - مروة نبيل

تراجع أداء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بشكل لافت خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي تسبب في توجيه انتقادات شديدة للمدرب الروماني رازفان لوشيسكو.

أفكار غير مناسبة

وانتقد الإعلامي ماجد الشيباني عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، الأفكار التي يُطبقها رازفان مع الهلال، مؤكدًا أنها لا تُناسب اللاعبين.

وقال الشيباني: “البريك، الشهراني والبليهي.. واجهوا أفضل المهاجمين في العالم سواريز وكافاني، والمحاور اللي أمامهم عطيف وسلمان، وما انكشفوا مثل ما يحصل أمام الفتح”.

وتابع تغريدته قائلًا: “نفس العناصر سنتين مع دياز ما تجرأت الفرق ووصلت لمرمى المعيوف بهذا الكم.. مشكلة الهلال أفكار مدربه ما تناسب أدواته وتحرجهم كثير”.

وكشف عن نموذج لأفكار لوشيسكو الذي لا يتناسب مع الهلال، وقال: “الهلال اعتاد يحرم خصومه من الكرة جزء من الدفاع وساعد بذلك أدوات مثل عطيف وسلمان اللي يضمنون لك نسبة امتلاك أعلى”.

وأضاف: “فكرة المحور سببها كثرة غياباتهم، بدل ما تعزز نقطة قوتك بمحور أفضل تعاقدت مع محور بخصائص مختلفة وبدلت أسلوب اللعب كله”.

وواصل قائلًا: “نملك الأدوات لامتلاك الكرة وفرض أسلوبنا، طبيعي نُحبط لما نستقبل اللعب، وبكون محبط أكثر لمّا أستقبل لعب وأرقامي الدفاعية كارثية وفريقي سيئ في الارتداد والتحولات”.

واستكمل سلسلة تغريداته قائلًا: “حرمان الخصم من الكرة + الضغط العالي شكلين من أشكال الدفاع نجحت فيها أدوات الهلال الحالية لذلك الحل بالعودة لها”.

وشدد على أن تدخلات لوشيسكو سيئة، وتابع: “الفريق تنقصه أحيانا الفعالية أمام المرمى.. المدافعون يرتكبون أخطاء فردية بدائية، كلها سلبيات واضحة، بس والله تهون مع أسلوب اللعب اللي يبروز كل هالمشاكل ويحرم الفريق من نقاط قوته اللي يحلم بها أندية كثيرة.. منشأ المشاكل أسلوب اللعب، وكل الحلول فيه”.