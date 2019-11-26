أكثر اللاعبين تسجيلًا في كأس الخليج

المواطن - مروة نبيل

انطلقت، مساء اليوم الثلاثاء، منافسات بطولة كأس الخليج العربي “خليجي 24″، التي تُقام في قطر بمشاركة 8 منتخبات، حتى الثامن من شهر ديسمبر المقبل.

وكشف حساب دوري بلس الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة أكثر اللاعبين تسجيلًا في بطولات كأس الخليج بجميع النسخ.

ويتصدر الكويتي جاسم يعقوب قائمة الأكثر تسجيلًا في بطولات كأس الخليج بـ18 هدفًا، يليه نجم نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، ماجد عبدالله، برصيد 17 هدفًا، بالتساوي مع العراقي حسين سعيد.

ونجح ثنائي المنتخب الكويتي الأول لكرة القدم، جاسم الهويدي وفيصل الدخيل في تسجيل 14 هدفًا لكل منهما في بطولات كأس الخليج العربي.

ويتواجد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المجموعة الثانية ببطولة كأس الخليج “خليجي 24″، بجانب منتخبات عمان والكويت والبحرين، فيما تضم المجموعة الأولى قطر، والعراق، والإمارات، واليمن.