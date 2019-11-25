أكثر من مليون ريال بختام مسابقة الفاروق

المواطن - الرياض

اختتمت، اليوم الاثنين، مسابقة الفاروق، وهي إحدى مبادرات الهيئة العامة للترفيه، التي أطلقها رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض تركي بن عبدالمحسن أل الشيخ، بحضور أحمد المحمادي المساعد التنفيذي لشؤون العمليات في الهيئة العامة للترفيه، الذي سلم جوائز للفائزين بالمراكز الأولى في المسابقة.

وبدأ اليوم الختامي للمسابقة بالتصفيات النهائية للفرسان “رجال”، والتي استمرت لمدة ساعتين ونصف، ثم تلت ذلك عروض التجوال، لتنطلق بعدها مراسم الحفل الختامي بالسلام الملكي، ثم عرض مسرحي يعبر عن المسابقة وأهدافها، وبعد ذلك سلمت الجوائز للفائزين في المسابقة، في فئاتها الثلاث، وهي: الفروسية، والرماية، والسباحة.

ويصل مجموع جوائز مسابقة الفاروق إلى أكثر من مليون ريال، تم تقسيمها على 60 فائزًا من الذكور والإناث في التحديات الثلاث، حيث حصل على المركز الأول في السباحة مصطفى محمد اليوسف من جدة إذ قطع 100 متر سباحة حرة بزمن وقدرة 59 ثانية و5 أجزاء من الثانية، وفازت بالمركز الأول في مسابقة السباحة السيدات لمسافة 50 مترًا، نوف العندس بزمن 48.51 ثانية، وحصل على المركز الأول في مسابقة الرماية سلطان أحمد قشاش من الباحة بمجموع نقاط 156، وفازت بالمركز الأول في مسابقة الرماية بالسهام السيدات من مسافة 30 مترًا، شادن المرشود بمجموع 141 نقطة، وحقق المركز الأول في الفروسية فهد الغامدي على الجواد هارد كولي، بينما حققت المركز الأول في الفروسية للسيدات الفارسة مشاعل بنت سلطان.

وتهدف المسابقة، التي انطلقت تصفياتها في 18 نوفمبر، إلى إحياء وصية الخليفة الراشد عمر بن الخطاب- رضي الله عنه-: “علموا أولادكم السباحة، والرماية، وركوب الخيل”، وهي تأتي لتحفيز المواطنين والمواطنات الهواة على المشاركة بمهاراتهم في السباحة الحرة والرماية بالقوس والسهم والفروسية.