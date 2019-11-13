ألقى حقيبة واستل سكينه لطعن فرقة الملز المسرحية!

المواطن - الرياض

كشف شهود عيان كواليس طعن مقيم لأحد أفراد فرقة مسرحية كانت تقدم عرضًا ضمن فعاليات موسم الرياض في حديقة الملك عبدالله في حي الملز وسط الرياض.

وأكد شهود العيان أن المعتدي كان يحمل حقيبة صغيرة ألقاها نحو المسرح عند صعوده قبل أن يستل سكـينه ويوجه الطعنات إلى أعضاء الفرقة، كما كان يحمل عبـوتين معـبأتين بمادة مجهولة وأداة حادة أخرى، بحسب عكاظ.

وأضافوا أن المعتدي حاول اللحاق بسيدة من أعضاء الفرقة لكن أحد العاملين تدخل وأسقطه ونجح في تعطيله وإنقـاذ باقي أعضاء الفرقة وتسهيل ابتعادهم عن منطقة الخـطر، وحاول المعتدي الهـرب لكن تمكن رجال الأمن من الإمساك به.

وقالت مصادر إن الأجهزة الأمنية تواصل تحقـيقاتها مع الجاني لمعرفة دوافعه، وهل له صلة بتنظيمات إرهابية أو متورط مع أشخاص آخرين في الواقـعة، مبينة أن المعتدي يملك إقامة نظامية ويعمل في مجال المقاولات كعامل معماري على كفالة مؤسسة خاصة.

وكانت شرطة الرياض قد أوضحت أن الجـاني مقيم يحمل الجنسية اليمنية وعمره 33 عاماً، مشيرة إلى أنه قُدمت الرعاية الطبية للمصـابين الذين تعـرضوا لجروح سطحية وحالتهم مستقرة.