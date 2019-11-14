ألميرون يمنح لاعبي #الشباب راحة

المواطن - مروة نبيل

منح المدير الفني الأرجنتيني خورخي ألميرون، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الشباب راحة عن أداء التدريبات الجماعية لمدة ثلاثة أيام.

وأوضح حساب نادي الشباب الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن الفريق الأول لكرة القدم سيعاود تدريباته، عند الساعة الثامنة مساء يوم الأحد المقبل، استعدادًا لمبارياته المقبلة.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في التأهل إلى منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما فوزه بالأمس على نظيره طبرجل بسداسية دون رد.

ويستعد الشباب لمواجهة نظيره الفيحاء، يوم الجمعة الموافق 22 من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة.