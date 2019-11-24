ألميريا مهنئًا الهلال: “ما حد غيرك زعيم”

المواطن - مروة نبيل

قام نادي ألميريا الإسباني بتهنئة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لتتويجه بلقب دوري أبطال آسيا 2019، بعد فوزه على أوراوا ريد دايموندز الياباني اليوم.

وكتب حساب ألميريا الإسباني الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “يوم سعيد نعيشه سويًا…تهانينا لبطل آسيا الهلال، ما حد غيرك زعيم!”.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الفوز على أوراوا على استاد سايتاما بهدفين دون رد سجلهما سالم الدوسري وبافيتيمبي غوميز، وكان الزعيم قد فاز في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2019 بالرياض بهدف دون رد.

وسيُشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، في النسخة الحالية التي ستُقام في قطر وتنطلق في 11 ديسمبر المقبل.

يُذكر أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ رفع مؤخرًا نسبة تملكه لنادي ألميريا الإسباني الناشط في دوري الدرجة الثانية إلى 99.8%.