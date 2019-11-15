أليسون : ميسي الأفضل وصلاح إنسان رائع

المواطن - مروة نبيل

أكد حارس مرمى ليفربول الإنجليزي والمنتخب البرازيلي الأول، أليسون بيكر على أهمية مباراة الأرجنتين الودية، مشيدًا في الوقت ذاته بزميله المصري الدولي محمد صلاح، الذي منحه فكرة إيجابية عن العرب.

وتُقام مباراة السوبر كلاسيكو بين المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم ونظيره البرازيلي، مساء اليوم الجمعة، على استاد جامعة الملك سعود “محيط الرعب”، ضمن منافسات موسم الرياض.

مواجهة صعبة

وقال أفضل حارس في العالم: “من الجميل أن أتواجد في السعودية والرياض تحديدًا، ومن الجميل ارتداء قميص البرازيل وهو شرف كبير وأن نشارك في السوبر كلاسيكو كونها مواجهة ذات صبغة خاصة”.

وتابع: “لأننا نمتلك في البرازيل منتخبا جيدًا ولاعبين من أعلى مستوى والأمر كذلك لدى الأرجنتين، لذلك فإن تواجد كلا المنتخبين في السعودية أمر جيد جيدًا، وآمل أن يستمتع الجميع بمشاهدة مباراة اليوم”.

وأضاف: “أرى بأن الاختلاف الوحيد بين الرسمية والودية هو أننا لا نلعب أمام أنصار الفريقين فقط بل أمام الجمهور من مختلف الجنسيات وكل محب لكرة القدم ومن يريد متابعة عرض كروي رائع ومباراة ممتازة”.

وواصل تصريحاته لبرنامج “في المرمى”: “ولكن كل هذا لا يغير من حقيقة أننا سنقدم كل ما لدينا لنفوز في المباراة لأننا نسعى لتحقيق أهدافنا من هذا اللقاء والاستعداد لتصفيات كأس العالم”.

ميسي الأفضل

وعن مواجهة ميسي اليوم، قال: “من الجميل أن نواجه ميسي، برأيي هو أفضل لاعب في العالم ورائع جدًا بما يقوم به في الميدان، وسبق أن واجهته 3 مرات مع روما وليفربول وفي كوبا أمريكا الأخيرة”.

واستكمل: “شعور مميز أن تواجه ميسي، لكن لا أعتقد أنه هو الوحيد في الأرجنتين، لديهم فريق رائع ولاعبون من النخبة، وهو أمر يجعلك تستعد بشكل أفضل عندما تواجهه وآمل أن تكون البرازيل جاهزة غدًا للفوز عليه وعلى الأرجنتين”.

غياب نيمار

وبشأن غياب نيمار، علق أليسون قائلًا: “نريد دومًا أن يكون نيمار معنا، هو لاعب مميز لكن للأسف يعاني من إصابة وهذا أمر يحدث في عالم كرة القدم، وأعتقد أننا نتعامل بشكل جيد مع غيابه كما فعلنا في كوبا أمريكا فاللاعبون الذين شاركوا بدلًا منه قاموا بعمل جيد والفريق تحسن مستواه بشكل جماعي”.

وواصل تصريحاته قائلًا: “وأرى أن مردود منتخب البرازيل ارتفع في آخر 3 سنوات، وأمامنا هدف كبير وهو التأهل إلى كأس العالم لذلك يجب أن نتجاوز مرحلة التصفيات أولًا ما يدعونا إلى تجاوز جميع الظروف ومنها الإصابات سواء بنيمار أو دونه ولكنه لا يحجب حقيقة أهميته”.

صلاح رائع

واختتم أليسون تصريحاته بالإشادة بزميله صلاح، وقال: “أتحدث دومًا مع محمد وهو شخص رائع على الصعيد الإنساني وطريقته في الحياة تقدم صورة إيجابية عن أبناء المنطقة، وهو مثل يُحتذى به وأنا معجب به جدًا، وسبق أن لعبنا في روما والآن نحن زملاء في ليفربول، وبسببه أصبحت لدي فكرة إيجابية عن العرب”.