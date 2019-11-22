أمام الأندية اليابانية .. #الهلال عالٍ

المواطن - محمد سمعه

تُعد مواجهة الأندية اليابانية بُشرى خير لفريق الهلال، وذلك بمناسبة مواجهته لنادي أوراوا الياباني بعد غد الأحد في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

ونجح الهلال من قبل وفي ثلاث مناسبات، في التتويج ببطولات آسيوية عن طريق الأندية اليابانية.

وكانت البداية في عام 1997 عندما فاز الهلال على فريق ناجويا الياباني ليُتوج بلقب البطولة الآسيوية أبطال الكؤوس عن طريق الفوز بثلاثية مقابل هدف.

وعاد الهلال لمنصات التتويج الآسيوية عن طريق الأندية اليابانية بالفوز بلقب أندية آسيا أبطال الدوري في عام 2000 على حساب نادي جابيليو الياباني بثلاثية مقابل هدفين، في مباراة أُقيمت في الرياض.

وتكرر الأمر للمرة الثالثة، بفوز الهلال ببطولة السوبر الآسيوي في عام 2000 على حساب فريق شيميزو الياباني.

من ناحية أخرى، يُعد النجم سالم الدوسري واحدًا من أبرز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وأشاد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في تقرير عبر موقعه الإلكتروني بمستوى سالم الدوسري في النسخة الحالية من البطولة القارية، مؤكدًا أنه قام بمراوغات أكثر من أي لاعب آخر يصل إلى النهائي.

وأضاف أن سالم الدوسري (صاحب الـ28 عامًا)، قبل التأهل إلى المباراة النهائية كان يتصدر قائمة اللاعبين في صناعة الأهداف لفريق الهلال، حيث قام بثلاث تمريرات حاسمة وسجل هدفين في دوري أبطال آسيا 2019.