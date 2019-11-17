أمانة تبوك تفتتح جسر طريق ضباء

المواطن - أحمد العطوي

افتتحت أمانة تبوك اليوم وبالتعاون مع إدارة مرور المنطقة جسر طريق الملك فهد مع طريق الإمام عبدالرحمن بن فيصل (إشارة ضباء سابقاً)، وذلك بعد مضي عدة سنوات منذ البدء في أعمال الجسر.

وكان قد تم سحب المشروع من مقاول سابق بسبب التعثر، واتخذت أمانة منطقة تبوك كافة الإجراءات النظامية والتعاقدية وفقاً لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية وتسليمه لمقاول آخر .

وقد استأنف المقاول الجديد أعمال تنفيذ الجسر يوم السبت الموافق 1440/2/11هـ، وإعادة إطلاق أعمال تنفيذ المشروع .

وقد وجهت أمانة منطقة تبوك حينها المقاول البديل بتكثيف العمل وخاصة بعد أن وفرت الأمانة له كل أسباب ومقومات إنجاز المشروع وإزالة جميع عوائق التنفيذ.

ويبلغ طول الجسر الخرساني نحو 261.6 متر، و6 حارات مرورية بواقع 3 حارات مرورية لكل اتجاه بعرض (3.00) متر للحارة الواحدة.