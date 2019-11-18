أمانة جدة تستعد للأمطار بـ1450 معدة 

المواطن - جدة

خصصت أمانة محافظة جدة عددًا من فرق العمل خلال موسم الأمطار، موزعة على فترتين صباحية ومسائية، فيما تم توزيع عدد من المعدات منها مضخات شفط متعددة الأحجام موزعة على نطاق 19 بلدية فرعية، و19 مركز إسناد، مؤكدةً جاهزية جميع فرق العمل والمعدات المشاركة في خطة الأمانة لموسم الأمطار، بهدف ضمان سرعة تصريف ورفع مياه الأمطار المتوقع تجمعها في التقاطعات والشوارع الرئيسية والداخلية.

وأوضحت الأمانة، أن خطة الاستعداد لموسم الأمطار تضمنت الاستعداد المبكر للموسم من خلال العمل على صيانة ونظافة شبكة تصريف مياه الأمطار القائمة، بالإضافة للتأكد من جاهزية العمّال والمشرفين الذين بلغ عددهم 2800، إلى جانب التأكد من جاهزية المضخات والمعدات التي بلغ عددها 1450 معدة، إضافة إلى توزيع الفريق على مراكز الإسناد ونقاط الارتكاز، كما تم التأكد من مشاركة 2300 عامل ومشرف، وأكثر من 2600 جهاز ومعدة لأعمال الرصد والمكافحة الحشرية، والوقاية من حمى الضنك.

وأشارت الأمانة إلى أنه تم مراجعة آلية التنسيق مع الشركاء في الجهات الحكومية الأخرى: مركز الأزمات والكوارث بالإمارة، والدفاع المدني، والمرور والشرطة والهيئة العامة للأرصاد وشركة الكهرباء للتواجد مع فرق الأمانة لمواجهة انقطاع التيار الكهربائي حال حدوثه، إلى جانب الاستفادة من نظام “ماطر” لتوفير المعلومات الكافية عن حالة الطقس المتوقعة لمحافظة جدة.

يذكر أن لجنة الأمطار الدائمة بأمانة جدة تعقد اجتماعًا دوريًّا لمناقشة الخطة التنفيذية لمواجهة الآثار التي قد تنجم عن الأمطار المتوقع هطولها على المحافظة، ويتم مناقشة الاستعدادات والخطط المعتمدة وآلية التنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة، ورفع الجاهزية الكاملة لتنفيذ الأعمال الميدانية وفق الخطط المقررة.