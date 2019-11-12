أمانة جدة تعلن عن 23 وظيفة للجنسين
بنظام التعاقد

أمانة جدة تعلن عن 23 وظيفة للجنسين

2019/11/12
الساعة 8:37 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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المواطن - جدة

أعلنت أمانة محافظة جدة عبر موقعها الإلكتروني عن توفر (23 ) وظيفة شاغرة (بنظام التعاقد) للرجال والنساء في شركة متعاقدة مع الأمانة ، حيث يشترط توفر الخبرة حسب شروط كل وظيفة ، حسب المسميات التالية :

1- مدير مشروع / شاغر واحد – رجال / سيدات

2 – مشرف فريق مكتب خدمات / شاغر واحد – رجال / سيدات

3 – مهندس حاسب آلي / شاغرين – رجال / سيدات

4 – فني دعم مكتب خدمات / 3 شواغر – رجال / سيدات

5 – فني دعم مستخدمين / 4 شواغر – رجال

6 – مدير أنظمة شبكات واتصالات / شاغر واحد – رجال / سيدات

7 – مهندس دعم أنظمة شبكات / شاغرين – رجال

8 – مهندس دعم أنظمة اتصالات / شاغر واحد – رجال

9 – مدير أنظمة نظم المعلومات / شاغرين – رجال / سيدات

10 – مهندس دعم أنظمة نظم المعلومات / 3 شواغر – رجال / سيدات

11 – مدير أنظمة مراكز معلومات / شاغر واحد – رجال

12 – مهندس دعم أنظمة مراكز معلومات / شاغرين – رجال

– للتقديم من خلال الرابط ( هنا ) في موعد أقصاه الخميس 17 / 3 / 1441هـ.

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