أمانة عسير تعزز الغطاء النباتي بزراعة نصف مليون وردة في أبها

المواطن - حسن عسيري - أبها

كشفت أمانة عسير عبر تقريرها الشهري لمشروع صيانة المسطحات الخضراء بمدينة أبها عن زراعة 310 آلاف من زهور البيتونيا و70 ألفًا من زهور الجارونيا بطريق الحزام الجنوبي و25 ألفًا و45 ألفًا من زهور القطيفة من زهور الأقحوان و33 ألفًا من زهور السالفيا و15 ألفًا من زهور إفريكن ديزني، على طريق الملك عبدالعزيز والملك فهد والمطار وحدائق أبها المختلفة وذلك خلال الشهر الماضي.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن الأمانة تسعى لزيادة المساحات الخضراء بالمنطقة على وجه العموم ومدينة أبها على وجه الخصوص، حيث قامت الأمانة بزراعة 340 شجرة يوهينيا و180 شجرة جاكرندا و160 جلوكا على طريق الملك عبد الله والتعاون ومخطط الهيام وطريق الملك فهد وحديقة المحالة كما قامت بتهذيب مسطحات بمساحة 804.000 م2 من الإنجيلة بالحدائق وتقليم 1850 شجرة بمواقع مختلفة بجانب تعشيب نحو 70 ألف م2 بطريق الملك عبدالعزيز، والملك فهد والملك عبدالله ومواقع أخرى إضافة إلى إصلاح شبكات الري بطول 200 م وصيانة شبكات الري لأكثر من 780 نقطة.

واختتم الحميدي حديثه مشيرًا إلى اهتمام أمانة منطقة عسير بجماليات منطقة عسير وتوفير كافة المتطلبات التي من شأنها أن تعزز من جمال الطبيعة عبر أعمالها في زراعة الورود والتعشيب وتنمية الغطاء النباتي وزيادة الرقعة الخضراء بعسير.