أمرابط يرد على تصرف حمد الله

المواطن - محمد سمعه

يبدو أن بوادر أزمة جديدة قد تبدأ بين المغربي نور الدين أمرابط ومواطنه عبدالرزاق حمد الله، نجمي النصر، خلال الفترة المقبلة، بعدما تحرك أمرابط لحسم صفقة نارية لأصفر العاصمة.

وقالت تقارير صحافية تركية: إن أمرابط يعمل على إقناع المغربي يونس بلهندة لاعب نادي غلطة سراي التركي بالانضمام إلى العالمي في يناير المقبل.

جدير بالذكر أن بلهندة كان تسبب في مشكلة للاعب حمد الله أثناء تواجده مع المنتخب المغربي قبل انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا 2019.

وفي حال انضم بلهندة إلى النصر فلن تكون العلاقة جيدة بينه وبين حمد الله.

ويأتي تصرف أمرابط ردًّا على رفض حمد الله منحه ركلة جزاء لتسديدها في لقاء أبها بالجولة التاسعة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

جدير بالذكر أن حمد الله قام بإلغاء متابعته لحساب زميله أمرابط عبر تطبيق الإنستجرام، بينما لم يقم أمرابط بالأمر ذاته.

وفي وقت سابق، عرض فيديو برنامج ”كورة” لقطة لأمرابط وهو يحاول أخذ الكرة من مواطنه عبدالرزاق حمد الله لتسديد ركلة جزاء في الشوط الأول من مباراة أبها.

وعلّق الحساب الرسمي لـ برنامج كورة في تويتر على فيديو أمرابط وحمد الله بشكل فكاهي قائلًا: ”تراها كورة يا عيال”.