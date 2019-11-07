أمرابط يُزين قائمة المغرب لمباراتي موريتانيا وبوروندي
في تصفيات كأس الأمم الإفريقية

أمرابط يُزين قائمة المغرب لمباراتي موريتانيا وبوروندي

2019/11/07
الساعة 6:02 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أعلن مدرب المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، وحيد خاليلوزيتش عن قائمة أسود الأطلس لمباراتي موريتانيا وبوروندي، والتي شهدت تواجد نجم نادي النصر نور الدين أمرابط.

ويلعب منتخب المغرب الأول لكرة القدم ضد موريتانيا يوم 15 من نوفمبر الجاري، ويواجه بوروندي، يوم 19 من الشهر ذاته، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021.

وظهر أمرابط بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال الفترة الماضية، وساهم في عودة العالمي للانتصارات وتقاسم صدارة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مع الهلال.

وواصل خاليلوزيتش استبعاد نجم النصر عبدالرزاق حمدالله عن قائمة منتخب المغرب الأول لكرة القدم، على الرغم من تألقه اللافت خلال الفترة الماضية، ومنافسته على صدارة الهدافين.

وجاء قائمة المغرب كالتالي؛ ياسين بونو، منير المحمدي، أنس الزنيتي، غانم سايس، يونس عبد الحميد، أشرف حكيمي، زهير فضال، نبيل درار، فيصل فجر، حمزة منديل، سفيان أمرابط، بدر بانون، ونصير مزراوي.

كما ضمت القائمة؛ سليم أملاح، نور الدين أمرابط، أسامة الإدريسي، رشيد العليوي، حكيم زياش، يوسف العربي، يوسف النصيري، يحيى جبران، عادل تاعرابت، سفيان بوفال، وعمر قاروري.


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