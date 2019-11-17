أمريكا تدين القوة الفتاكة بتظاهرات إيران

المواطن - متابعة

أدان البيت الأبيض استخدام إيران التي تشهد احتجاجات ما وصفته القوة الفتاكة ضد المتظاهرين خلال الاضطرابات، التي أدت إلى مقتل أشخاص عدة، بالإضافة إلى اعتقال العشرات.

وقالت ستيفاني غريشام مسؤولة الإعلام في البيت الأبيض في بيان: إن “الولايات المتحدة تدعم الشعب الإيراني في احتجاجاته السلمية ضد النظام الذي من المفترض أن يقودهم، كما ندين القوة الفتاكة والقيود الصارمة المفروضة على الاتصالات”.

من جانبه، أكد المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران براين هوك أن “الشعب الإيراني مستاء من النظام الحاكم والاحتجاجات على البنزين ليست سوى أحدث مثال على الظلم”.

وكان المرشد علي خامنئي قد طالب في وقت سابق، بتطبيق زيادة سعر البنزين في إيران، رغم الاحتجاجات.

واتهم خامنئي من سماهم الأعداء والثورة المضادة، بتنفيذ أعمال تخريب في البلاد، مشيرًا إلى أن مثيري الشغب وداعمي انتهاك القانون، على حد تعبيره، يُقدمون على إشعال الحرائق.

وشدد خامنئي على أن زيادة سعر البنزين، استندت إلى رأي الخبراء، ويجب دعمها.