أمريكا تعاقب نجل خامنئي ورئاسة الجيش الإيراني و9 آخرين

المواطن - متابعة

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، على موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة، فرضت عقوبات على مجتبى خامنئي، الابن الثاني للمرشد الإيراني علي خامنئي، ويعد أهم شخصية في إدارة بيت المرشد.

كما فرضت الوزارة الأمريكية، عقوبات على رئاسة أركان الجيش الإيراني، وتسعة أشخاص مرتبطين بالنظام في طهران، من بينهم ابن المرشد.

وعاقبت الخزانة الأمريكية أيضًا رئيس السلطة القضائية الإيراني إبراهيم رئيسي، وهو أحد المرشحين لخلافة خامنئي، وكان عضوًا باللجنة الثلاثية المشكلة عام 1988 والتي تورطت في إصدار أحكام الإعدام بحق 5000 من السجناء السياسيين آنذاك.

يأتي هذا القرار في الذكرى الأربعين لاحتلال السفارة الأمريكية في طهران.

وكانت الولايات المتحدة وسّعت عقوباتها على إيران، من خلال استهدافها قطاع البناء الذي ربطته واشنطن بالحرس الثوري الإيراني.