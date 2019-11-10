أمريكي يخسر 80 كجم ليصبح ضابط شرطة

تمكن رجل من ولاية فرجينيا الأمريكية من تحقيق حلمه في أن يصبح ضابط شرطة بعد أن فقد نحو 80 كجم (176 رطلًا) من وزنه.

وكان وزن رومار لايل، يزيد قليلًا عن 181 كيلوغرامًا (400 رطل) في الوقت الذي قرر فيه تغيير حياته والتخلص من بعض الوزن الزائد ليصبح ضابط شرطة لعدم وجود فرص عمل كافية في الشرطة للأشخاص ذوي البدانة.

وقال لايل في بيان نشرته إدارة شرطة ريتشموند: كنت أعلم أنني أريد الانخراط بأحد فروع الشرطة من قبل، لكن لم يكن هناك طريقة لأتمكن من تحقيق هذا الحلم عندما كنت بذلك الحجم، أردت العمل في هذا المجال، واضطررت إلى الاستمرار في تحسين لياقتي البدنية.

وأثناء التحاقه بمدرسة الدراسات العليا، اكتشف لايل نظام تمرين يُدعى كروس فيت مصمم لتحسين الصحة، وتمكن من خسارة نحو 60 كجم (130 رطلًا) على مدار عامين.

وبعد ذلك، تم قبول لايل في قسم شرطة ريتشموند. ومن خلال تدريباته اللاحقة، استطاع التخلص من بعض الوزن الإضافي، ليصل إجمالي الوزن الذي خسره إلى 80 كيلوغرامًا.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تخرج لايل من أكاديمية الشرطة، حيث ألهم عمله الدؤوب وتفانيه زملاءه وشجعهم على الإيمان بأنفسهم وبقدراتهم خاصة في الأوقات الصعبة.