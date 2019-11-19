أمر ملكي بتعيين فهد الرشيد رئيسًا تنفيذيًا للهيئة الملكية للرياض

المواطن - واس

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرًا ملكيًا بتعيين فهد بن عبدالمحسن بن صالح الرشيد رئيسًا تنفيذيًا للهيئة الملكية لمدينة الرياض بالمرتبة الممتازة.

وجاء في نص الأمر الملكي كما يلي:

الرقم : أ / 198

التاريخ : 22 / 3 / 1441هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم ، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء، وموظفي المرتبة الممتازة ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 470 ) بتاريخ 29 / 12 / 1440هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.

وبعد الاطلاع على ما عرضه علينا سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : يعين الأستاذ / فهد بن عبدالمحسن بن صالح الرشيد رئيساً تنفيذياً للهيئة الملكية لمدينة الرياض بالمرتبة الممتازة.

ثانياً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود