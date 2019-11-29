أمطار #الطائف تدفع الأهالي للتنزه

أمطار #الطائف تدفع الأهالي للتنزه

2019/11/30
الساعة 2:23 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
المواطن ـ فيصل الزيادي ـ الطائف

هطلت عصر أمس الجمعة أمطار ما بين متوسطة و غزيرة على محافظة الطائف ، وشملت معظم أحياء المدينة وعددا من المراكز التابعة .

و انتشرت فرق آليات الدفاع المدني في شوارع و ميادين المحافظة تحسبا لأي طارئ ، كما أنتشرت  دوريات المرور لتسهيل حركة السير في الشوارع ، والمساهمة في نقل المركبات المتوقفة بسبب المياه إلى جانب الطريق لمنع عرقلة حركة السير و الحوادث المرورية .

ودفعت الأجواء الماطرة الأهالي إلى الخروج والاستمتاع بالأجواء الجميلة مع أسرهم على الرغم من برودة الطقس ، وشهدت المنتزهات السياحية إقبال عدد كبير من المتنزهين للاستمتاع بالأجواء بعد هطول الأمطار ..

 

شارك الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

avatar


هل قرأت هذا ؟
  • أمطار #الطائف تدفع الأهالي للتنزه
    •
  • إنقاذ 11 شخصا احتجزتهم سيول #جازان
    •
  • #وظائف شاغرة بالمديرية العامة لحرس الحدود
    •
  • الأسهم الأمريكية تغلق منخفضة
    •
    ِشارك على الفيس بوك
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :