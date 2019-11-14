أمطار المدينة تتواصل حتى العاشرة مساء

المواطن - المدينة المنورة

هطلت مساء اليوم، أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة ارتوت على إثرها الأرض، فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لهطول مزيد من الأمطار.

ووثق عدد من المواطنين بالفيديو والصور الأمطار الغزيرة التي تسببت في تساقط المياه من مرتفعات طريق الهجرة.

وكانت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أصدرت اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، تشمل هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، وأتربة مثارة، تتضمن تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرَد، وذلك على محافظات الحناكية، والعلا، والعيص، والمهد، ووادي الفرع، وينبع، والمدينة المنورة.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.