أمطار تحد الرؤية على جازان
حتى الثامنة مساء

أمطار تحد الرؤية على جازان

2019/11/20
الساعة 4:47 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرِ لها اليوم ، من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، قد تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية ، تشمل مدينة جيزان و محافظات أبو عريش و الطوال و فرسان و فيفا، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً – بمشيئة الله -.
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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