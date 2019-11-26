أمطار رعدية بمكة.. والمدني يحذر
تستمر حتى الساعة 9 مساءً

أمطار رعدية بمكة.. والمدني يحذر

2019/11/26
الساعة 8:34 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً عن هطول أمطار رعدية على عدد من المحافظات بمنطقة مكة المكرمة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني مدى الرؤية الأفقية، تشمل محافظات: أضم، والطائف، والعاصمة المقدسة، والعرضيات، وميسان، مشيرةً إلى أن الحالة المناخية تبدأ من الساعة الـ 12 من ظهر اليوم الثلاثاء، وتستمر حتى الساعة 9 مساءً.
من جهتها حذّرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين من هطول الأمطار الرعدية، وما تشهده عدد من محافظات المنطقة من تقلبات جوية وما يصاحبها من تأثيرات مناخية وجريان للسيول في الأودية والشعاب.
ودعت المديرية الجميع بضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول أو السير فيها تجنباً لأي مكروه لا سمح الله، مؤكدةً أهمية الالتزام بتعليمات السلامة واتخاذ التدابير والاحتياطات وإتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات المناخية، متمنية السلامة للجميع.

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