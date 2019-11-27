أمطار رعدية على تبوك والمدني يحذر
تستمر الحالة حتى الرابعة عصراً

أمطار رعدية على تبوك والمدني يحذر

2019/11/27
الساعة 11:54 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة تبوك اليوم، تضمن أمطاراً رعدية، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدني في مدى الرؤية مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الرابعة عصراً, وتشمل تبوك ومحافظات البدع وحقل .
من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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