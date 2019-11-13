أمطار رعدية على تسع مناطق اليوم

المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان.

كما يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على منطقتي الجوف والحدود الشمالية كذلك على أجزاء من منطقة تبوك.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزئيين الجنوبي والأوسط بسرعة 16-38 كم/ساعة تصل الى 45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ويصل الى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج مائج على الجزء الجنوبي، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.