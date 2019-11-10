أمطار رعدية غدًا تشمل كل المناطق

المواطن - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية، غدًا، مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، الجوف، المدينة المنورة، حائل، القصيم، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان كذلك على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية والرياض.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على الأجزاء الغربية من وسط المملكة، في حين ستكون الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزأين الجنوبي والأوسط بسرعة 15-40 كم/ساعة بينما ستكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة على الخليج العربي.