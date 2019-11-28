أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على ثماني مناطق.. غدًا

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على ثماني مناطق.. غدًا

2019/11/28
الساعة 10:05 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، غدًا، على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تشمل السواحل منها تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة، كذلك على مناطق، القصيم، الشرقية والأجزاء الجنوبية من الحدود الشمالية.

وقالت الأرصاد، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “يتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية والحدود الشمالية والمرتفعات الجنوبية الغربية”.

وأصدرت الأرصاد تنبيهات مبكرة بسقوط أمطار رعدية على الأجزاء الشمالية من مدينة أبها والأجزاء الغربية من الباحة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، والأجزاء الشمالية من منطقة الرياض والأجزاء الشمالية الغربية، ومنطقة القصيم تشمل الأجراء الجنوبية منها.

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