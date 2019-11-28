أمطار رعدية وأتربة على 8 مناطق غدًا

أمطار رعدية وأتربة على 8 مناطق غدًا

2019/11/28
الساعة 2:57 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، غداً، على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تشمل السواحل منها تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة، كذلك على مناطق، القصيم، الشرقية والأجزاء الجنوبية من الحدود الشمالية.

كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية والحدود الشمالية والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وعن حالة الرياح السطحية في البحر الأحمر قالت الأرصاد أنها ستكون غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة فيما ستكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الخليج العربي.

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