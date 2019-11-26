أمطار رعدية ورياح نشطة تحد الرؤية غدًا

المواطن - الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تستمر الفرصة لهطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، غدًا، على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تمتد إلى المرتفعات الجنوبية من منطقة المدينة المنورة.

ولم تستبعد الأرصاد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على جنوب غرب المملكة.

وحول حالة الرياح السطحية على البحر الأحمر قالت الأرصاد إنها ستكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة في حين ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-36 كم/ساعة على الخليج العربي.