أمطار رعدية وغبار مع ضباب على هذه المناطق

أمطار رعدية وغبار مع ضباب على هذه المناطق

2019/11/06
الساعة 8:25 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير والباحة, وتكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على الحدود الشمالية والجوف والاجزاء الشمالية من منطقتي الشرقية والقصيم, في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على وسط وشمال المملكة, ويتوقع تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية .
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزئيين الشمالي والاوسط وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.


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