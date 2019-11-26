أمطار رعدية وغبار يحجب الرؤية في الباحة

أمطار رعدية وغبار يحجب الرؤية في الباحة

2019/11/26
الساعة 9:07 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظات المخواة, والمندق, وبلجرشي, وقلوة, والعقيق, وبني حسن, والقرى, وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها، وتستمر الحالة حتى مساء يوم الأحد القادم.
من جهتها جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهاتها للجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

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