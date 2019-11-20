أمطار على الباحة حتى الـ11 مساء
المدني دعا لأخذ الحيطة والحذر

أمطار على الباحة حتى الـ11 مساء

2019/11/20
الساعة 8:58 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية وتدني في مدى الرؤية على منطقة الباحة تشمل مدينة الباحة ومحافظات العقي، والمخواة والمندق وبلجرشي وغامد الزناد وقلوة والأجزاء المجاورة لها، وتستمر الحالة حتى الساعة الحادي عشر من مساء اليوم.
من جهتها جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهها للجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

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