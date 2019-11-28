أمطار على الباحة لأكثر من 14 ساعة 
طالب المدني بأخذ الحيطة والحذر

أمطار على الباحة لأكثر من 14 ساعة 

2019/11/28
الساعة 8:54 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة، تشمل مدينة الباحة ومحافظات المخواة وبلجرشي وقلوة والعقيق والقرى، والحجرة والأجزاء المجاورة لها، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ11 من مساء اليوم.

من جهتها، جددت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة تنبيهها للجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.

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