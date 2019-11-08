أمطار على رجال ألمع وتحذيرات جديدة من المدني

المواطن - أحمد الشهري - رجال ألمع

هطلت أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظة رجال ألمع، شملت معظم أرجاء المحافظة.

وشدد المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، النقيب محمد بن عبده السيد، على ضرورة توخي الحيطة والحذر من مخاطر التقلبات الجوية واتباع الإرشادات التي تقي بعد الله من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة، مشيرًا إلى عدم المجازفة بعبور الأودية ومواقع تجمعات المياه، حتى وإن كان تدفق المياه بها محدودًا أو كانت السيارة ذات دفع رباعي لخطورة اجتراف المياه لها.

ونوه السيد بضرورة متابعة حالة الطقس وما يصدر من تنبيهات وتحذيرات جوية على موقع هيئة الأرصاد.