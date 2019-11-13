أمطار غزيرة تغلق عقبة حزنة ببلجرشي

المواطن - بلجرشي

شهدت محافظة بلجرشي، اليوم الأربعاء، حالة مطرية قوية تسببت في إغلاق عقبة حزنة المؤدية إلى قطاع تهامة.

يشار إلى أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة كانت قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان.

كما يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على منطقتي الجوف والحدود الشمالية، كذلك على أجزاء من منطقة تبوك.

فيديو | مراسل #الإخبارية من #الباحة: حالة مطرية قوية شهدتها محافظة #بلجرشي تسببت في إغلاق عقبة حزنة المؤدية إلى قطاع تهامة pic.twitter.com/kKp0Qd3ECy — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 13, 2019