أمطار غزيرة تغلق عقبة حزنة ببلجرشي
المؤدية إلى قطاع تهامة

أمطار غزيرة تغلق عقبة حزنة ببلجرشي

2019/11/13
الساعة 11:26 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - بلجرشي

شهدت محافظة بلجرشي، اليوم الأربعاء، حالة مطرية قوية تسببت في إغلاق عقبة حزنة المؤدية إلى قطاع تهامة.

يشار إلى أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة كانت قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم، أن الفرصة ما تزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان.

كما يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على منطقتي الجوف والحدود الشمالية، كذلك على أجزاء من منطقة تبوك.

 

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